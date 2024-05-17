Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        12 gün sonra sağ belgesini aldı; 'yeniden doğmuş gibi hissettim' dedi

        SAMSUN'un Yakakent ilçesinde aynı ismi taşıyan kişinin kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdikten sonra ölüm raporu hazırlarken yapılan hata nedeniyle ölü göründüğünü öğrenen Şaban Er (67), 12 gün sonra 'sağ' olduğuna dair belgeyi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 gün sonra sağ belgesini aldı; 'yeniden doğmuş gibi hissettim' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'un Yakakent ilçesinde aynı ismi taşıyan kişinin kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdikten sonra ölüm raporu hazırlarken yapılan hata nedeniyle ölü göründüğünü öğrenen Şaban Er (67), 12 gün sonra ‘sağ’ olduğuna dair belgeyi aldı. Er, “Yeniden doğmuş gibi hissettim” dedi.

        Yakakent ilçesinde yaşayan, emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs’ta ilaç almak için eczaneye gitti. İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs’ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü. Şaban Er, 6 Mayıs’ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda ‘Ölü görünüyorsun’ dediklerinde şok yaşadı. Nüfus Müdürlüğü’nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

        Şaban Er, konunun sebebini araştırdığında 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi. Yapılan yanlıştan dönüldü ve Şaban Er, 12 gün sonra Nüfus Müdürlüğü'nden ‘sağ’ olduğuna dair belge aldı.

        ‘YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETTİM’

        DHA’ya konuşan Şaban Er, “Bu olayı yaşadıktan sonra, ne yaşadığımdan bir şey anladım ne de nefes aldığımdan. Yavaş yavaş psikolojim bozulmuştu. Bu süreçte birçok kişi bana yardımcı oldu, fakat 12 gün boyunca çektiğim sıkıntıyı anlatmak zor. Eğer süreç daha uzun sürseydi, gerçekten akıl sağlığımı kaybedebilirdim. Bir yanlışlık sizi öldürebiliyor. Bu süreçte akrabalarım ve arkadaşlarım beni aradı. Nüfus Müdürlüğü'nden ‘sağ’ belgesi aldıktan sonra ilaçlarımı alabildim. Sağ belgesini aldıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Havza TSO'da sayısal takograf kartı hizmeti başladı
        Havza TSO'da sayısal takograf kartı hizmeti başladı
        Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıl...
        Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıl...
        Samsun'da Gezici Kütüphane "19 Mayıs" kapsamında öğrencilerle buluşuyor
        Samsun'da Gezici Kütüphane "19 Mayıs" kapsamında öğrencilerle buluşuyor
        Son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele g...
        Son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele g...
        Bafra Gençlik Merkezinden gençlik konseri programı
        Bafra Gençlik Merkezinden gençlik konseri programı
        Samsunsporlu Carlo Holse, asist yapmaktan çok gol atmayı seviyor
        Samsunsporlu Carlo Holse, asist yapmaktan çok gol atmayı seviyor