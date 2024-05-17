152'şer suç kaydı bulunan 2 şüpheli, hırsızlık için geldikleri Samsun'da gözaltına alındı

KIRIKKALE’den hırsızlık yapmak için Samsun’a gelen Z.K. (42) ve F.G. (33) isimli kadınlar, yakalanıp, gözaltına alındı. 152’şer suç kaydı bulunan şüphelilerin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yaptığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den kente hırsızlık yapmak için geldiği tespit edilen Z.K. ve F.G. isimli kadınları, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde evleri gözetlerken yakaladı. Hırsızlık yapmak için hazırlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.