152'şer suç kaydı bulunan 2 şüpheli, hırsızlık için geldikleri Samsun'da gözaltına alındı
KIRIKKALE'den hırsızlık yapmak için Samsun'a gelen Z.
KIRIKKALE’den hırsızlık yapmak için Samsun’a gelen Z.K. (42) ve F.G. (33) isimli kadınlar, yakalanıp, gözaltına alındı. 152’şer suç kaydı bulunan şüphelilerin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yaptığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den kente hırsızlık yapmak için geldiği tespit edilen Z.K. ve F.G. isimli kadınları, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde evleri gözetlerken yakaladı. Hırsızlık yapmak için hazırlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
152’şer suç kaydı bulunan 2 şüphelinin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.