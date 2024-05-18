Samsunspor - Alanyaspor: 1-1
STAT:Samsun Yeni 19 MayısHAKEMLER: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat AltanSAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk.
STAT:Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Schindler), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 55 Bola), Bennasser, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 55 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıraan - Hadergjionaj, Lima, Aliti, Balkovac, Richard, Fer (Dk. 86 Novais), Oğuz Aydın (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Efecan Karacan, Augusto (Dk. 65 Janvier), Hassan (Dk. 65 Jo Hwang)
GOLLER: Dk. 60 Moundilmadji (Samsunspor) - Dk. 14 Oğuz Aydın (Alanyaspor)
SARI KART: Zeki Yavru (Samsunspor)
Süper Lig’in 37’nci haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
14’üncü dakikada Augosto’nun ceza sahası içerisinde yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Oğuz Aydın’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
20’nci dakikada Samsunspor’un geliştirdiği atakta Emre Kılınç’ın pasıyla topla buluşan Holse’nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
31’inci dakikada Alanyaspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec'in vuruşunda kaleci Okan topu meşin yuvarlağı son anda önledi.
36’ncı dakikada Zeki’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul son anda kornere çıkarttı.
37’nci dakikada Emre Kılınç’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
60’ıncı dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Emre’nin pasıyla buluşan Moundilmadji, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
78’inci dakikada Efe Can’ın ceza sahasına yaptığı ortada Jo Hwang’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
80’inci dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Jo Hwang’ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Okan son anda çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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