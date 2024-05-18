Samsunspor – Alanyaspor maçının ardından

– Samsunspor, Süper Lig’in 37’nci haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi.

Ligde kaldıkları için mutlu olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Sonunda başardık. Çok şükür bitti. Takımımdan ne kadar gurur duysam azdır. Biz bunu birlikte başardık. 1 Ekim’de başladım. Bu hiç kolay olmadı. Birçok insan ‘salak mısın, takım düşecek, oraya gitme’ dedi. Geldiğimiz ilk günden beri takım ruhunu oluşturmaya çalıştık. Bunu yalnız da başarmadık. Bunu tüm çalışanlarla birlikte yaptık. Bu sene tam bir aile ortamında çalışma fırsatı buldum diyebilirim. Bu da başarının anahtarı diyebilirim. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için de herkese teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarımıza etmek istiyorum. Daha önce böyle bir sevgi hiç görmedim. İnanılmaz bir sezon oldu bizim için” dedi.

"BİRAZ DÜŞÜNÜP SAĞLIKLI BİR KARAR VERECEĞİM" Sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirten Gisdol, “Ben hiçbir zaman odağımı, başarıya odaklamak istemedik. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyorduk. Sıkıntılı sürecin son haftalara kadar sürecini söyledik ve öyle de oldu. Benim devam etmemek durumunda kulübün hoca bakmasında bir sıkıntı yok. Fuat hocayla bu hafta da konuşacağız. Hedefimizi gerçekleştirdikten sonra bir nefes alacağım. Biraz düşünüp sağlıklı bir karar alacağım” diye konuştu. FATİH TEKKE: SEZONA OYUNSAL OLARAK DAMGA VURAN BİR ALANYASPOR VAR

Alanyaspor’un bu sezon oyunsal olarak lige damga vurduğunu ifade eden Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “90 dakikanın hemen hemen hepsinde, belki 10 dakika hariç oyunun tümünde iyi oynayarak cevap verdik. Özellikle ilk yarı. Rakibin setlerini kırdık. Onları da tebrik etmek lazım. Çok ciddi mücadele ettiler. Ligde kalmayı da hak ettiler. Bana göre oyunun üstünlüğü tamamen Alanyaspor’du. Bu sezona oyunsal olarak damga vuran bir Alanyaspor var. Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmemiz bitiyor. 2 görüşme oldu. Oldu gözüküyor. Normalde düşüncem, oyunun gerçekçi oynanabilirliğini Alanyaspor’da gösterdik” dedi.