Samsun'da 19 Mayıs coşkusu

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlanıyor. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Tütün İskelesi'nde geçilerek tören düzenlendi. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişini temsilen Türk bayrağı, deniz subayları tarafından kara subaylarına teslim edildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumunun ardından Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem 'Tütün İskelesi' olarak bilinen yerde inşa edilen alanda, tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkışını sembolize eden Türk bayrağı, 1 deniz subayı, 2 deniz eri ve 2 piyade askeri tarafından taşınıp, karaya çıkarıldı.