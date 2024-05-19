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        Omuz omuza çarpışma tartışmasında 2 kişiyi bıçakladı

        SAMSUN'da omuz omuza çarpışan taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:10
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        Omuz omuza çarpışma tartışmasında 2 kişiyi bıçakladı
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        SAMSUN'da omuz omuza çarpışan taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. C.H.Ş. (21) ile U.H.Z.'yi (22) kalçasından bıçaklayan U.C.T. (20), gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Barda alkol aldıktan sonra caddede yürüyen U.C.T. ile F.S.E. (22); C.H.Ş. ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Protez Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi U.H.Z.'le iddiaya göre omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. U.C.T. belinden çıkardığı bıçak ile C.H.Ş. ve U.H.Z.'yi kalçasından bıçakladı. Tarafları olay yerine yakın bekçilere ayırırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastane götürüldü. U.C.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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