Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler
CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının Kurtuluş Savaşı'nın isminin anılmadığı bir müfredat programıyla, 100.
CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının Kurtuluş Savaşı'nın isminin anılmadığı bir müfredat programıyla, 100. yılda Atatürk demeden, İnönü demeden, kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’a geldi. Samsun’da ilk olarak İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi’nde partililerle buluşan Özel, daha sonra yürüyerek Onur Anıtı’na geçti. Anıta çelenk koyan Özel daha sonra burada bir konuşma yaptı. Gençlerin Cumhuriyete sahip çıkmalarını isteyen Özel, "Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi kurdu ve dedi ki, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Peki bunu nasıl yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öleceğini, toprak olacağını biliyor da peki bu ülkenin ilelebet yaşayacağına, var olacağına nasıl emin oluyor. Birisine emanet etmiş olması lazım. Vallahi ne genel başkanlara ne milletvekillerine ne belediye başkanlarına ne de il başkanlarına. Askerdi, ordu komutanıydı, başkomutandı ama şunu bilin, askerlere ve genelkurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyeti sadece ve sadece gençlere emanet etti" diye konuştu.
'İLK GÜNDEN BERİ DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için olmayan bir orduyu kurduğunu ve Samsun’dan milli mücadeleyi başlattığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kuruluşu örgütlemek üzere İstanbul’da yapacak başka hiçbir şey kalmadığını görüp, iktidar sahiplerinin işgal kuvvetlerine kırmızı halılar serdiğini daha sonra da Yıldız Sarayı’nın iskelesinden işgal kuvvetlerinin bir zırhlısına binip kaçtıkları süreçte Bandırma Vapuruna binerek, bundan tam 105 yıl önce hem kurtuluşu gerçekleştirecek olan orduyu kurmak hem Kurtuluş Savaşı mücadelesini örgütlemek hem de ardından genç bir cumhuriyet kurmak için buraya, Anadolu’ya ilk adımını attı. Bu tütün iskelesine geldi ve buradan bir kurtuluş mücadelesini başlattı. Onun ilk adımını attığı bu güzel şehrin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Devrimci Halkçı ve Laik insanları hepiniz hoş geldiniz. Nazım Hikmet Kuva-i Milliye Destanı’nda diyor ki, ‘Onlar ki toprakta karınca, suda balık havada kuş kadar çoktular. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuktular. Çok sözler edildi onlara dair. Zincirlerinden başka kaybedecek başka hiçbir şeyleri yoktu’ diyor. İşte zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri olmayanların umudu olmuş, kimsesizlerin kimsesi olmuş, olmayan bir orduyu kurmuş, bu topraklarda kurtuluşa herkesi inandırmış, bir büyük devrimcinin ilk adımını attığından tam 105 yıl sonra sizlerle birlikteyiz. Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının kurtuluş savaşının isminin anılmadığı bir müfredat programıyla 100. yılda Atatürk demeden, İnönü demeden kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler. Ancak onlara kötü bir haberim var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimleri yapıldı. Şimdi ikinci yüzyılın ilk genel seçimleri için ilk günden itibaren hiç durmadan çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.
'TOPLANAN VERGİNİN YÜZDE 87’Sİ BİZİM YÖNETTİĞİMİZ BELEDİYELERDEN ALINIYOR'
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin adaylarının çok büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Özel, "Ey Atatürk’ün adından korkanlar, İsmet Paşa’yı anmayanlar. Kurtuluş Savaşı kendi kendine olmuş gibi anlatanlar. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller içindeki hür kelimesinden korkan, gençlerin özgür olmasını istemeyenler, hürriyet düşmanları. Size sesleniyoruz, Cumhuriyetin ikinci yarısının, ikinci yüzyılının ilk seçimleri gelecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidara gelecek. Geçtiğimiz mart ayının sonunda bütün Türkiye’yi CHP’nin adayları, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, etnik kökeni ne olursa olsun Türkünden, Kürdünden, Lazından, Çerkezinden, Alevisinden, Sünnisinden aldıkları destekle çok büyük bir başarı elde ettiler. Nüfusun yüzde 65’i, ekonominin yüzde 80’i, toplanan verginin yüzde 87’si bizlerin yönettiği belediyelerden, bizim hizmet ettiğimiz alandan toplanıyor" dedi.
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