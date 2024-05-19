Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler

        CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının Kurtuluş Savaşı'nın isminin anılmadığı bir müfredat programıyla, 100.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının Kurtuluş Savaşı'nın isminin anılmadığı bir müfredat programıyla, 100. yılda Atatürk demeden, İnönü demeden, kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’a geldi. Samsun’da ilk olarak İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi’nde partililerle buluşan Özel, daha sonra yürüyerek Onur Anıtı’na geçti. Anıta çelenk koyan Özel daha sonra burada bir konuşma yaptı. Gençlerin Cumhuriyete sahip çıkmalarını isteyen Özel, "Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi kurdu ve dedi ki, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Peki bunu nasıl yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öleceğini, toprak olacağını biliyor da peki bu ülkenin ilelebet yaşayacağına, var olacağına nasıl emin oluyor. Birisine emanet etmiş olması lazım. Vallahi ne genel başkanlara ne milletvekillerine ne belediye başkanlarına ne de il başkanlarına. Askerdi, ordu komutanıydı, başkomutandı ama şunu bilin, askerlere ve genelkurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyeti sadece ve sadece gençlere emanet etti" diye konuştu.

        'İLK GÜNDEN BERİ DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'

        Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için olmayan bir orduyu kurduğunu ve Samsun’dan milli mücadeleyi başlattığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kuruluşu örgütlemek üzere İstanbul’da yapacak başka hiçbir şey kalmadığını görüp, iktidar sahiplerinin işgal kuvvetlerine kırmızı halılar serdiğini daha sonra da Yıldız Sarayı’nın iskelesinden işgal kuvvetlerinin bir zırhlısına binip kaçtıkları süreçte Bandırma Vapuruna binerek, bundan tam 105 yıl önce hem kurtuluşu gerçekleştirecek olan orduyu kurmak hem Kurtuluş Savaşı mücadelesini örgütlemek hem de ardından genç bir cumhuriyet kurmak için buraya, Anadolu’ya ilk adımını attı. Bu tütün iskelesine geldi ve buradan bir kurtuluş mücadelesini başlattı. Onun ilk adımını attığı bu güzel şehrin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Devrimci Halkçı ve Laik insanları hepiniz hoş geldiniz. Nazım Hikmet Kuva-i Milliye Destanı’nda diyor ki, ‘Onlar ki toprakta karınca, suda balık havada kuş kadar çoktular. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuktular. Çok sözler edildi onlara dair. Zincirlerinden başka kaybedecek başka hiçbir şeyleri yoktu’ diyor. İşte zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri olmayanların umudu olmuş, kimsesizlerin kimsesi olmuş, olmayan bir orduyu kurmuş, bu topraklarda kurtuluşa herkesi inandırmış, bir büyük devrimcinin ilk adımını attığından tam 105 yıl sonra sizlerle birlikteyiz. Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının kurtuluş savaşının isminin anılmadığı bir müfredat programıyla 100. yılda Atatürk demeden, İnönü demeden kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler. Ancak onlara kötü bir haberim var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimleri yapıldı. Şimdi ikinci yüzyılın ilk genel seçimleri için ilk günden itibaren hiç durmadan çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.

        'TOPLANAN VERGİNİN YÜZDE 87’Sİ BİZİM YÖNETTİĞİMİZ BELEDİYELERDEN ALINIYOR'

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin adaylarının çok büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Özel, "Ey Atatürk’ün adından korkanlar, İsmet Paşa’yı anmayanlar. Kurtuluş Savaşı kendi kendine olmuş gibi anlatanlar. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller içindeki hür kelimesinden korkan, gençlerin özgür olmasını istemeyenler, hürriyet düşmanları. Size sesleniyoruz, Cumhuriyetin ikinci yarısının, ikinci yüzyılının ilk seçimleri gelecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidara gelecek. Geçtiğimiz mart ayının sonunda bütün Türkiye’yi CHP’nin adayları, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, etnik kökeni ne olursa olsun Türkünden, Kürdünden, Lazından, Çerkezinden, Alevisinden, Sünnisinden aldıkları destekle çok büyük bir başarı elde ettiler. Nüfusun yüzde 65’i, ekonominin yüzde 80’i, toplanan verginin yüzde 87’si bizlerin yönettiği belediyelerden, bizim hizmet ettiğimiz alandan toplanıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
        Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
        Dev derbide heyecan sürüyor
        Dev derbide heyecan sürüyor
        Derbi öncesi gerginlik!
        Derbi öncesi gerginlik!
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Kavgayı ayıramayınca ezan okudu
        Kavgayı ayıramayınca ezan okudu
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Samsun'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Samsun'da konuştu:
        Samsun'da Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti
        Samsun'da Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti
        Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Samsun'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutl...
        Samsun'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutl...
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı