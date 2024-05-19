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        Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler (2)

        KURTULUŞYÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI​CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığınca düzenlenen 'Atakum Halkıyla Kurtuluş Yürüyüşü' etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:22 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:25
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        Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler (2)
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        KURTULUŞYÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

        ​CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığınca düzenlenen ‘Atakum Halkıyla Kurtuluş Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı. Atakum Adnan Menderes Bulvarı’ndaki vatandaşlarla buluşarak Kurupelit Marina’daki konser alanına yürüyen Özel, Random konserini izledi. Genel merkez yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Özel, "Genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle Samsun’dayız. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak toplantısını gerçekleştirdik. Bu, partide olan bir uygulama değil. Ama ilk kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bunu gerçekleştirdik ve tek gündemimiz vardı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP’nin gençlik politikalarını konuştuk. CHP bundan 100 yıl önce umutsuz, yoksul, aç, işsizliğin olduğu, çaresizliğin olduğu bu topraklara umut oldu. Bereketi, bolluğu, zenginliği getirdi ve kısa sürede herkesin yüzünü güldürdü. Anlaşılan o ki, 100 yıl sonra görev bir kez daha CHP’nin olacak. Ve CHP 100 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha yoksulluğu yenecek, umutsuzluğu yenecek" dedi.

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        İnsanların çaresizliklerini, umutsuzluklarını ortadan kaldıracaklarını ve yüzleri güldüreceklerini söyleyen Özel, "Ancak bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız. İlk 100 yılda savaşlar ve demokrasiye geçiş sürecinde birtakım şeyler eksik kaldı. Bu sefer CHP iktidarında mutlaka Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti yerine getirilecek. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bu ülkede insanlar şu anda 11 bin dolar gelirle ki, ortalama yani bütün herkesin serveti ortaya konulduğundaki ortalama. İnsanlar şu anda sürünüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşının 45 bin 50 bin dolar milli gelirinin olacağı, bugünkünden 5 kat daha varlıklı olacağı, maaşların bugünkünün 5 katı olacağı bir Türkiye için bir kez daha CHP iktidarına ihtiyaç var. Ata’nın gösterdiği yolda yürümeye, Türkiye’yi bir kez daha Türkiye’nin yüzünü güldürmeye hazırız. Onun için yürüyoruz. Onun için de 105 yıl sonra bir kez daha ilk adımı buradan atmaya geldik" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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