Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler (2)

KURTULUŞYÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

​CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığınca düzenlenen ‘Atakum Halkıyla Kurtuluş Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı. Atakum Adnan Menderes Bulvarı’ndaki vatandaşlarla buluşarak Kurupelit Marina’daki konser alanına yürüyen Özel, Random konserini izledi. Genel merkez yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Özel, "Genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle Samsun’dayız. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak toplantısını gerçekleştirdik. Bu, partide olan bir uygulama değil. Ama ilk kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bunu gerçekleştirdik ve tek gündemimiz vardı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP’nin gençlik politikalarını konuştuk. CHP bundan 100 yıl önce umutsuz, yoksul, aç, işsizliğin olduğu, çaresizliğin olduğu bu topraklara umut oldu. Bereketi, bolluğu, zenginliği getirdi ve kısa sürede herkesin yüzünü güldürdü. Anlaşılan o ki, 100 yıl sonra görev bir kez daha CHP’nin olacak. Ve CHP 100 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha yoksulluğu yenecek, umutsuzluğu yenecek" dedi.