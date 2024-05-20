Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Özgür Özel: Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız

        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, "Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, "Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun. 6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden daha iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol, yürüyenin arkasında duracağız" dedi.

        Samsun'a gelen Özgür Özel, Atakum Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve belediye meclis üyeleri ile görüşen Özel, daha sonra belediye binası önünde halka seslendi. Partisinin iyi yaptığı şeyleri konuşmanın yanı sıra eksik kalan yanları da konuşmaları ve öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyleyen Özel, "Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak, devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak, telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak, terk edeceğiz" dedi.

        PARTİLİLERE 'ANKET' MESAJI

        Özel, "CHP, Samsun'daki genel durumu ile öz eleştiri yapmak durumundadır. 18 belediyeden birinin kazanıldığı, 1 milletvekilinin olması, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilemez. Uşak, Afyon Kastamonu kazanılmışken, Samsun kazanılmıyorsa; başta genel başkan hepimizin yüzü yerdedir. Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa, gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin, partiye üye olsun. Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. Eksik yaptım, daha çok çalışırım diyen, bundan sonra yeni bir süreç başlıyor; benim buna enerjim var diyen, başaracağım diyen kendine güveniyorsa; kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak, kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar da net söylüyorum" diye konuştu.

        'KUZEYDE VE GÜNEYDE, GÖNLÜMÜN YARISIDIR'

        Özel, şöyle devam etti:

        "6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden daha iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol, yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağıya çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verir ama bu partiyi kim yönetecek, partiyi kim şaha kaldıracaksa o yönetecek. Bugünden tezi yok, hep birlikte çalışacağız. Samsun ve Gaziantep. Bir tanesi Atatürk'ün adını almış, Gazi unvanını verdiği kent; Gaziantep. Bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde, gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken, ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak. Hep beraber başaracağız, partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Samsun'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Samsun'da konuştu:
        Bafra'da bisiklet turu düzenlendi
        Bafra'da bisiklet turu düzenlendi
        İlk kez çıktığı buz pistinde yeteneği keşfedilen Azra'nın hedefinde milli s...
        İlk kez çıktığı buz pistinde yeteneği keşfedilen Azra'nın hedefinde milli s...
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa
        Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu Samsun'da sahnel...
        Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu Samsun'da sahnel...
        Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler (2)
        Özel: Gençleri yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler (2)