Samsun'un Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın, söndürüldü
SAMSUN'un Tekkeköy Belediyesi'nde, evrak arşivlerinin bulunduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynaklarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SAMSUN'un Tekkeköy Belediyesi'nde, evrak arşivlerinin bulunduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynaklarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Tekkeköy Belediyesi'nde çıktı. Tekkeköy Belediyesi'nde, evrak arşivlerinin bulunduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynaklarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Belediye görevlilerince yapılan ihbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayı duyan belediye çalışanları da bölgeye geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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