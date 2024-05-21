Hafif ticari aracın çarptığı yön levhası, yola devrildi

Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Samsun- Ordu kara yolunda bugün saat 07.30 sıralarında hafif ticari araç, yön levhasının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön levhası, yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler yolda önlem aldı. Otomobil ve hafif ticari araçların geçişine kontrollü olarak izin verilirken, TIR ve kamyonlar ise bekletildi. Ekiplerin müdahalesiyle yön levhası, yol kenarına taşındı. Trafik normal seyrine geri döndü.

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