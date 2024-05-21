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        4'üncü sınıf öğrencilerinin hayalleri kitap oldu

        SAMSUN'da ilkokul öğretmeni Fatih Aksoy, birinci sınıfta öğrencilerine başlattığı okuma becerisi sonrasında, dördüncü sınıfta öğrencilerinin yazdığı 36 hikayeden oluşan 'Hayallerim Gerçek Olsa' isimli kitabı çıkarttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:55
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        4'üncü sınıf öğrencilerinin hayalleri kitap oldu
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        SAMSUN'da ilkokul öğretmeni Fatih Aksoy, birinci sınıfta öğrencilerine başlattığı okuma becerisi sonrasında, dördüncü sınıfta öğrencilerinin yazdığı 36 hikayeden oluşan 'Hayallerim Gerçek Olsa' isimli kitabı çıkarttı.

        Atakum ilçesindeki Bayındır İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Fatih Aksoy, pandemi döneminde eğitim-öğretime başladığı öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek için kolları sıvadı. Öğrencilerin birinci sınıfın ikinci döneminde başladıkları kitap okuma serüveni, yazma becerilerinin de gelişmesi ile 'Hayallerim Gerçek Olsa' isimli hikaye kitabına dönüştü. 36 öğrencisinin hikayelerini kitap haline getiren Aksoy, kitap okuma alışkanlıklarını yeni başlayacağı birinci sınıflara da aktaracağını söyledi. Öğrencilerinin birinci sınıftan bugüne kadar toplam 584 kitap okuduğunu belirten Aksoy, "Birinci sınıfta öğrencilerim, 16 sayfalık kitabı yarım saatte okuyordu. Şimdi ise 100 sayfalık kitabı yarım saatte okuyorlar" dedi.

        'HAYAL KURAN, YARATICI DÜŞÜNEN BİREYLER HEDEFLENİYOR'

        Okuma ile öğrencilerin okuma becerilerinin yanı sıra yazma becerilerinin de geliştiğini dile getiren öğretmen Fatih Aksoy, "Hayallerim Gerçek Olsa isimli hikaye kitabımız, 36 öğrencinin, 36 hikayesinden oluşan bir eser. 4 yıl önce pandemi ile birinci sınıfa başladığımızda, velilerimle yaptığım ilk toplantıda onlara okumanın önemini anlattım. Onlara, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren her gün 1 kitap okuyacağımızı söyledim. Öğrencilerimizin eğitimde başarılı olması için mutlaka bol kitap okumaları gerektiğini anlattım. Veliler, 'Her gün bir kitap okunabilecek mi, bu zor olmayacak mı?' dediler. Herkesin her gün bir kitap okuduğu yerde, bu kimseye yük olarak gelmiyor, günün bir rutini haline geliyor. Nasıl ki su içiyoruz, yemek yiyoruz; kitabımızı da aynı şekilde okuyoruz ve biz bunu başardık velilerimizin de desteğiyle. Okumakla birlikte okuma becerileri de üst düzeyde gelişiyor. Okuma becerilerinin geliştiği yerde yazma becerileri de Türkçe dersinin üst kazanımı olan kendini ifade etme, okuduğunu anlama, Türkçeyi güzel ve etkili kullanma şeklinde yazma becerileri de üst düzeyde gelişiyor. Bakanlığımızın mevcut müfredat programlarına baktığımızda, gündemde olan yeni programın taslağına baktığımızda bizden hedeflenen okuyan, okuduğunu anlayan, hayaller kurabilen, hedefleri olan, yaratıcı düşünen bireyler hedeflenmektedir. Bizler de bunu yapmaya çalıştık. Bu şekilde de Hayallerim Gerçek Olsa hikaye kitabı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

        'BUNDAN SONRA DA OKUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Daha önceki öğrencilerinde de uyguladığı kitap okuma tekniği ile öğrencilerinin sınavlarda başarılı sonuçlar aldığını söyleyen Aksoy, "2005 yılından bu yana bakanlığımızın müfredat programlarında yapılandırmacı yaklaşımla birlikte okumanın önemi ortaya çıkmıştı zaten. Davranışçı yaklaşım, ezbere dayalı soruların olduğu, soru kökünün kısa, cevapların kısa olduğu, nedir, ne değildir, hangisidir, hangisi değildir şeklindeki kısa cevaplı sorularda, biz başarılı olmak için ezberletiyorduk. Oysa 2005-2006'dan bu yana okumanın önemi eğitimde daha çok artınca ben bunu sorgulamaya başladım. Nasıl daha çok başarılı olabiliriz. Bunun cevabı da okuyarak. Okullarımızda temel eğitimde amacımız iyi bir okuyucu, okur-yazar, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen bireyler yetiştirmek. Biz bunu bundan önceki 3 devre öğrencilerimizde de kullandık ve sonuçlarını da gördük. Öğrencilerimiz girdiği sınavlarda gayet başarılı oldular. Buna devam edeceğiz. Birinci sınıfa döndüğümüzde de. Bu projemi öğrencilere, meslektaşlarımıza anlatıyorum. ‘Hayallerim Gerçek Olsa’ kitabı ortaya çıktı ama birdenbire ortaya çıkmadı. Bu bir süreç. Bu eserde Türkçenin en üst düzey kazanımı olan yazma işi kolay değildir. Konuşmak çok rahattır, beden dilinizi kullanırsınız, jest ve mimiklerinizi kullanırsınız, duygu ve düşüncelerinizi aktarırsınız ama yazarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu şekilde bu eseri ortaya çıkarttık. Bundan sonra da aynı şekilde okumaya devam edeceğiz. Eğitim bir süreç. Yenilikler, değişiklikler oluyor. Kendimizi öğretmen olarak güncellememiz lazım. Yeni gelişme ve değişiklikleri de takip edeceğiz. Yeni gelen meslektaşlarımız oluyor. Onlardan bir şey öğreniyoruz" diye konuştu.

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