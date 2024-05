4'üncü sınıf öğrencilerinin hayalleri kitap oldu

SAMSUN'da ilkokul öğretmeni Fatih Aksoy, birinci sınıfta öğrencilerine başlattığı okuma becerisi sonrasında, dördüncü sınıfta öğrencilerinin yazdığı 36 hikayeden oluşan 'Hayallerim Gerçek Olsa' isimli kitabı çıkarttı.

Atakum ilçesindeki Bayındır İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Fatih Aksoy, pandemi döneminde eğitim-öğretime başladığı öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek için kolları sıvadı. Öğrencilerin birinci sınıfın ikinci döneminde başladıkları kitap okuma serüveni, yazma becerilerinin de gelişmesi ile 'Hayallerim Gerçek Olsa' isimli hikaye kitabına dönüştü. 36 öğrencisinin hikayelerini kitap haline getiren Aksoy, kitap okuma alışkanlıklarını yeni başlayacağı birinci sınıflara da aktaracağını söyledi. Öğrencilerinin birinci sınıftan bugüne kadar toplam 584 kitap okuduğunu belirten Aksoy, "Birinci sınıfta öğrencilerim, 16 sayfalık kitabı yarım saatte okuyordu. Şimdi ise 100 sayfalık kitabı yarım saatte okuyorlar" dedi.

'HAYAL KURAN, YARATICI DÜŞÜNEN BİREYLER HEDEFLENİYOR'

Okuma ile öğrencilerin okuma becerilerinin yanı sıra yazma becerilerinin de geliştiğini dile getiren öğretmen Fatih Aksoy, "Hayallerim Gerçek Olsa isimli hikaye kitabımız, 36 öğrencinin, 36 hikayesinden oluşan bir eser. 4 yıl önce pandemi ile birinci sınıfa başladığımızda, velilerimle yaptığım ilk toplantıda onlara okumanın önemini anlattım. Onlara, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren her gün 1 kitap okuyacağımızı söyledim. Öğrencilerimizin eğitimde başarılı olması için mutlaka bol kitap okumaları gerektiğini anlattım. Veliler, 'Her gün bir kitap okunabilecek mi, bu zor olmayacak mı?' dediler. Herkesin her gün bir kitap okuduğu yerde, bu kimseye yük olarak gelmiyor, günün bir rutini haline geliyor. Nasıl ki su içiyoruz, yemek yiyoruz; kitabımızı da aynı şekilde okuyoruz ve biz bunu başardık velilerimizin de desteğiyle. Okumakla birlikte okuma becerileri de üst düzeyde gelişiyor. Okuma becerilerinin geliştiği yerde yazma becerileri de Türkçe dersinin üst kazanımı olan kendini ifade etme, okuduğunu anlama, Türkçeyi güzel ve etkili kullanma şeklinde yazma becerileri de üst düzeyde gelişiyor. Bakanlığımızın mevcut müfredat programlarına baktığımızda, gündemde olan yeni programın taslağına baktığımızda bizden hedeflenen okuyan, okuduğunu anlayan, hayaller kurabilen, hedefleri olan, yaratıcı düşünen bireyler hedeflenmektedir. Bizler de bunu yapmaya çalıştık. Bu şekilde de Hayallerim Gerçek Olsa hikaye kitabı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.