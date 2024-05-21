Dedektörle buldukları eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde dedektör ile arama yaparak buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.G. ve H.İ.K.’nin ilçenin kırsal bölgelerinde dedektör ile arama yapıp tarihi eser buldukları bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin eserleri satmak için bir kişiyi aradıklarını tespit ederek operasyon düzenledi. İlçe merkezinde yakalanan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 121 sikke, 10 obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili R.G. ve H.İ.K. hakkında ‘Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.