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        Dedektörle buldukları eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde dedektör ile arama yaparak buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:10
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        Dedektörle buldukları eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
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        SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde dedektör ile arama yaparak buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.G. ve H.İ.K.’nin ilçenin kırsal bölgelerinde dedektör ile arama yapıp tarihi eser buldukları bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin eserleri satmak için bir kişiyi aradıklarını tespit ederek operasyon düzenledi. İlçe merkezinde yakalanan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 121 sikke, 10 obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili R.G. ve H.İ.K. hakkında ‘Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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