Samsun'da 20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Akyüz'ün yerini tespit etti. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, Akyüz'ü gözaltına aldı. Akyüz, işlemleri için emniyete götürüldü.

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