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        Samsun'da 20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 20 yıl hapis cezasıyla aranan Muharrem Akyüz (22), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:10
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        Samsun'da 20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 20 yıl hapis cezasıyla aranan Muharrem Akyüz (22), yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Akyüz'ün yerini tespit etti. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, Akyüz'ü gözaltına aldı. Akyüz, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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