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        Samsunspor'da Markus Gisdol ayrılıyor

        Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:40
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        Samsunspor'da Markus Gisdol ayrılıyor
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        Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Samsunspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Gisdol ile yola devam etme konusunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığı ifadelerine yer verildi.

        Samsunspor Kulübü'nden Markus Gisdol hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “2023/24 Futbol Sezonunda birlikte yol yürüdüğümüz ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktörümüz Sayın Markus Gisdol ile Kulüp Yönetimimiz arasında görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve Kulübümüz, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istediğini her fırsatta iletmiştir.

        Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, Sayın Markus Gisdol kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir.

        Sayın Gisdol, Kulübümüzden, Şehrimizden ve Taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini ve geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını ifade etmiştir. Eğer bir gün Türkiye’de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor’dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir.

        Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig’de tutma başarısı gösteren ve Kulübümüzün başarısına birçok katkı sunan Sayın Markus Gisdol ve Ekibine tüm Samsunspor Camiası, Taraftarları, Yönetimi ve çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

        Bu konuda kendisi de gereken detaylı açıklamaları bugün veya yarın Kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla siz değerli kamuoyu ile paylaşacaktır.”

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        Galeri

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