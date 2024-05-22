Husumetlisini tabancayla 13 yerinden vurarak öldürdü
SAMSUN'un Canik ilçesinde, husumetlisi S.
SAMSUN'un Canik ilçesinde, husumetlisi S.T. (34) tarafından tabancayla vurulan Asım Cerrah (42), yaşamını yitirdi. Cerrah'ın vücuduna 13 mermi isabet ettiği belirlendi.
Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46’ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu S.T.’nin silahlı saldırısına uğradı. S.T. tabancayla Cerrah’a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, S.T.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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