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        Husumetlisini tabancayla 13 yerinden vurarak öldürdü

        SAMSUN'un Canik ilçesinde, husumetlisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:50
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        Husumetlisini tabancayla 13 yerinden vurarak öldürdü
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde, husumetlisi S.T. (34) tarafından tabancayla vurulan Asım Cerrah (42), yaşamını yitirdi. Cerrah'ın vücuduna 13 mermi isabet ettiği belirlendi. 

        Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46’ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu S.T.’nin silahlı saldırısına uğradı. S.T. tabancayla Cerrah’a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, S.T.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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