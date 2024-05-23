Müteahhit, husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde müteahhit Aydın K. (38), alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu giyim mağazası sahibi Beytul Köksal’ı (39) ruhsatlı tabancasıyla vurarak öldürdü. Aydın K., kaçtığı güzergahta uygulama noktasındaki polise teslim oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle husumetli olan, her ikisi de 2 çocuk babası müteahhit Aydın K. ile ilçede giyim mağazası sahibi Beytul Köksal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın K., otomobilindeki ruhsatlı silahını çıkarıp Köksal’a 6 el ateş etti. 4 yerinden vurulan Köksal kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Köksal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.