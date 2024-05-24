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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:55
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı
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        SAMSUN’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında İlkadım ilçesinin İlyasköy ve Atakum ilçesinin Balaç mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlkadım ilçesindeki adreslere yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi, 11 fişek ve 8 kartuş, Atakum ilçesindeki adreslerde yapılan aramalarda ise 42 bin 143 sentetik hap, 374,68 gram kokain ve 340 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, Ö.U. (25), B.K. (25), S.Ç. (34), A.O. (50) ve S.K.’yi (20) gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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