Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı
SAMSUN'unAtakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN’unAtakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında İlkadım ilçesinin İlyasköy ve Atakum ilçesinin Balaç mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlkadım ilçesindeki adreslere yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi, 11 fişek ve 8 kartuş, Atakum ilçesindeki adreslerde yapılan aramalarda ise 42 bin 143 sentetik hap, 374,68 gram kokain ve 340 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, Ö.U. (25), B.K. (25), S.Ç. (34), A.O. (50) ve S.K.’yi (20) gözaltına aldı.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Operasyondan detay
-Ele geçirilenlerden detay
-Emniyetten detay
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
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