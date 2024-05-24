Av yasağına rağmen salyangoz avlayan tekne sahibine 66 bin lira ceza

SAMSUN’un Canik ilçesi açıklarında av yasağına rağlen fenerlerini açmadan salyangoz avcılığı yaptığı tespit edilen tekne sahibine, 66 bin 114 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.M.’ye ait teknenin Canik ilçesi açıklarında av yasağına rağmen fenerlerini açmadan çift algarna ile salyangoz avcılığı yaptığını tespit etti. Ekiplerin ışıklı ve sesli uyarılarına uymayan Y.M.’nin, kaçarken çift algarnanın halatlarını keserek denize bıraktığı ve plakasını kapattığı görüntülendi. Tekne sahibi yakalanıp, 1380 sayılı ‘Su ürünleri kanunu’ çerçevesinde belirlenen suçlardan toplamda 66 bin 114 lira idari para cezası uygulandı, teknede bulunan 3 çuval salyangoz da denize salındı.