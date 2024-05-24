Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde F.Y. (41), eşi evde Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde buldu. Kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken, ifadesi için emniyete götürülen F.Y., eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi.

        ​Olay, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı sokaktaki sitenin 13’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, telefonla eşi Kader Yıldırım'a ulaşamayan F.Y., eve gitti. Kapıyı açan F.Y., 2 çocuk annesi eşini boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde buldu. F.Y.’nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kader Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna, eşi F.Y. ise ifadesi için emniyete götürüldü.

        F.Y.'nin ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        UAD kararına ne dediler?
        UAD kararına ne dediler?
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş bulundu
        Samsun'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş bulundu
        Samsun'da havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı
        Samsun'da havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı
        Samsun'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Samsun'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yapan kişiye 66 bin 114 lira ceza kesild...
        Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yapan kişiye 66 bin 114 lira ceza kesild...