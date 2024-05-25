Kader'in vücudunda 39 kesi tespit edildi; cinayet aleti boru kesme makası çıktı (2)
TUTUKLANDISamsun'unAtakum ilçesinde kuzeninin eşi Kader Yılmaz'ı öldüren Mehmet Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun’unAtakum ilçesinde kuzeninin eşi Kader Yılmaz’ı öldüren Mehmet Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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