Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

SAMSUN'da, polisin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehir dışından getirilen uyuşturucu maddelerin Samsun'da ticaretinin yapılacağı yönünde istihbari bilgi aldı. Polis, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin kullandığı araçta, narkotik köpeği Tony ile yapılan aramada T.G (46) ve S.G 'nin (29) üzerlerinde 7 kilo 636 gram skunk, 80 gram kokain, 1,27 gram marihuana ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 TL'ye de ekipler tarafından el konuldu. Uyuşturucu maddelerle yakalanan T.G ve S.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.