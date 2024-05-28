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        Okul öncesi öğrencileri, matematiği pazar yerinde öğrendi

        SAMSUN'da matematiği daha iyi kavrayabilmeleri adına düzenlenen etkinlikte okul öncesi öğrenciler, pazar tezgahlarının başına geçerek velilerine satış yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:15
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        Okul öncesi öğrencileri, matematiği pazar yerinde öğrendi
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        SAMSUN'da matematiği daha iyi kavrayabilmeleri adına düzenlenen etkinlikte okul öncesi öğrenciler, pazar tezgahlarının başına geçerek velilerine satış yaptı.

        'Samsun Matematik Seferberliği Projesi' kapsamında, okul öncesi öğrencilerine yönelik 'Matematik Her Yerde Pazar Yeri Etkinliği' gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte öğrenciler, pazar esnafı kıyafetleriyle tezgah başına geçerek satış yaptı. Etkinlikte öğrencilerin hem matematiği hem de hayatı öğrenmeleri hedeflendi.

        'ÖĞRENCİLER VELİLERİNE SATIŞ YAPTI'

        Öğrencilerin matematik kazanımlarının yanı sıra, gerçek yaşamı da yerinde öğrendiklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "İlimizdeki okul öncesi kurumlarında eğitim gören öğrencilerimiz, gerçek bir beceri etkinliği olarak pazar yeri etkinliği yaptılar. Samsun Matematik Seferberliği kapsamında da belirlenen amacımız, çocuklarımızın gerçek yaşamla ilgili kesitler sergilemesi, bu noktada da yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek. Toplumumuzda bir kültür olan pazar yeri aracılığıyla da bu kazanımları onlarla gerçekleştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük bir katılım sağladılar. Milli Eğitim Bakanlığımızda yenilene eğitim programlarımızla birlikte, öğrencilerimizin merkeze alındığı, okul içi ve dışı deneyimler elde edebileceği ortamların hazırlanması isteniyor. Böylece onları okul süreçleriyle birlikte gerçek yaşama da hazırlamış oluyoruz. Bu noktada öğretmenlerimiz uzun bir süredir öğrencileriyle bu çalışmayı planladılar. Öğrencilerimiz pazar yeri etkinliğinde satışı doğrudan gerçekleştiriyorlar. Gerçek bir satış ortamı var. Bu noktada, para alışverişini ve diğer alışverişleri bir pazarcı gibi sergiliyor ve velilerine pazarlıyorlar. Aynı zamanda bu noktadaki toplumsal kurallara, etik değerlere ve birbiriyle olan iletişimlerine de dikkat ediyorlar. Böylece de birçok kazanımı çocuklarımızla gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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