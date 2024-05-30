Prof. Dr. Güz'den sınav kaygısı yaşayan öğrencilere: Düşünmemiz gereken sonuç değil, süreç

SAMSUN’da Prof. Dr. Hatice Güz, sınav kaygısı yaşayan öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Güz, “Düşünmemiz gereken şey sonuç değil, süreç. Ben bu süreci nasıl daha iyi idare edebilirim? Sonuca odaklandığımız zaman süreci daha kötü geçiriyoruz” dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güz, sınav kaygısı nedeniyle öğrenciler ve ailelere uyarılarda bulundu. Sınav denildiğinde herkes için bir kaygı yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Güz, “Basit bir yemek yaparken 10 kişi etrafımızda olsa ve bize puan vereceklerini söyleseler, orada bile insanlarda bir performans kaygısı olabilir” diye konuştu.

Öğrencilerin yaşadığı kaygının daha çok ‘Başaramama, yapamama, beceremeyeceğim, annem-babam ne diyecek, el ne diyecek, benim hakkımda ne düşünecekler?’ gibi olumsuz duygular olduğunu ifade eden Prof. Dr. Güz, “Bu olumsuz duygulardan dolayı ders çalışmaya odaklanılamıyor. Aslında düşünmemiz gereken şey sonuç değil, süreç. Ben bu süreci nasıl daha iyi idare edebilirim? Sonuca odaklandığımız zaman süreci daha kötü geçiriyoruz” dedi. Bazen anne-babaların çocuklardan daha çok kaygılandığını aktaran Prof. Dr. Güz, ‘Bu senin son şansın. Bak bunun bir daha telafisi yok’ gibi ifadelerin de çocuktaki kaygıyı artırdığını dile getirdi.