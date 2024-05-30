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        Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş

        SAMSUN'da, dün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili otomobil sürücüsü İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:40
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        Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş
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        SAMSUN'da, dün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili otomobil sürücüsü İ.Ş. (36), gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren R.S. aranıyor. Selçuk Kurt'u çocukluğundan beri tanıdığını ve 2 ay önceki muhtarlık seçimi nedeniyle daha önce tartışma yaşadıklarını belirten İ.Ş., " Selçuk ile konuşmaya gitmiştim. Aramızda tartışma çıktı. Bu sırada arkamdan 2 el patlama sesi duydum. Arkama baktığımda R.S.'de tabanca olduğunu gördüm" dedi.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp, yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İ.Ş. ile konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüştüğü sırada, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan R.S. inip Kurt'a tabancayla ateş etti. R.S.,, 2 kez ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücü İ.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.

        'SELÇUK'UN YAPTIĞINI KAFAMA ÇOK TAKTIM'

        İ.Ş. emniyetteki ifadesinde, "Selçuk Kurt'u çocukluğumdan beri tanıyorum. 2 ay önce gerçekleşen muhtarlık seçiminde kendi adayımız bulunuyordu. Selçuk Kurt'un da yakını muhtar adayıydı, ondan yana oy kullanmadık ve yanında durmadık. 1 ay önce otomobilde eşimle seyir halindeyken Selçuk önüme çıktı ve durdum. Bu olaydan dolayı aramızda tartışma çıktı, bunun üzerine aracımla oradan uzaklaştım. Olay günü de 17.30 sıralarında işten çıktım. Eve doğru giderken R.S. beni aradı. Görüşmek istedi ve kendisini aldım. Alkol kokuyordu, bir çay ocağında sohbet ettikten sonra, R.S. bana 'Neden moralin bozuk' diye sordu ve muhtarlık konusunu anlattım. Araca binip seyir halindeyken, 'Selçuk'un yaptığını kafama çok taktım, görüşmek istiyorum' dedim. R.S. de 'Ben de geleyim' dedi. Önce evine gittik ama orada olmayınca kahvede olduğunu düşünüp oraya gittik. Aracı ben kullanıyordum, Selçuk kahvenin köşesindeydi. Araçla yanına gittik ve kendisine, 'Eşimin yanında yaptığın terbiyesizliği konuşmaya geldim' dedim. Aramızda tartışma çıktı, kapıyı açtım Selçuk ile yüz yüze geldik. Bu sırada arkamdan 2 el patlama sesi duydum. Arkama baktığımda R.S.'de tabanca olduğunu gördüm ve R.S. beni yönlendirmeye başladı. Kendisini boş araziye bıraktım. Ben Selçuk'un yanına konuşma amaçlı gitmiştim. Tarafıma yapılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Cinayet şüphelisi R.S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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