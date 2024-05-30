Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş

SAMSUN'da, dün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili otomobil sürücüsü İ.Ş. (36), gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren R.S. aranıyor. Selçuk Kurt'u çocukluğundan beri tanıdığını ve 2 ay önceki muhtarlık seçimi nedeniyle daha önce tartışma yaşadıklarını belirten İ.Ş., " Selçuk ile konuşmaya gitmiştim. Aramızda tartışma çıktı. Bu sırada arkamdan 2 el patlama sesi duydum. Arkama baktığımda R.S.'de tabanca olduğunu gördüm" dedi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp, yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İ.Ş. ile konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüştüğü sırada, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan R.S. inip Kurt'a tabancayla ateş etti. R.S.,, 2 kez ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücü İ.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.