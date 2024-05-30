Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş (2)

ADLİYEYESEVK EDİLDİ

Samsun’da dün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ş. (36), adliyeye sevk edildi. İ.Ş.’nin 2009-2015 yılları arasında uzman çavuş olduğu, şu anda ise bir kurumda işçi statüsünde çalıştığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren R.S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.