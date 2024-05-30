Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİSamsun'da dün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Samsun’da dün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ş. (36), adliyeye sevk edildi. İ.Ş.’nin 2009-2015 yılları arasında uzman çavuş olduğu, şu anda ise bir kurumda işçi statüsünde çalıştığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren R.S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.