Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş (3)
TUTUKLANDISamsun'dadün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü İsmail Şanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun’dadün yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü İsmail Şanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.