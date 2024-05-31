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        Zabıta cinayeti şüphelisi: Korkutmak amaçlı ateş ettim

        SAMSUN'da, yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili Recep S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:10
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        Zabıta cinayeti şüphelisi: Korkutmak amaçlı ateş ettim
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        SAMSUN'da, yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili Recep S. (37) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde korkutmak amaçlı ateş ettiğini, öleceğini tahmin etmediğini söyledi.

        Olay, 29 Mayıs saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp, yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İsmail Şanlı ile konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüştüğü sırada, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan Recep S., inip Kurt'a tabancayla ateş etti. Recep S., 2 kez ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücü İsmail Şanlı’yı dün yakalayıp, gözaltına alındı. Şanlı, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Recep S.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde şüpheliyi gözaltına aldı. Recep S.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde korkutmak amaçlı ateş ettiğini, öleceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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