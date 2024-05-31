Zabıta cinayeti şüphelisi: Korkutmak amaçlı ateş ettim (2)
TUTUKLANDISamsun'dayolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan Recep Soylu (37) tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'dayolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan Recep Soylu (37) tutuklandı.
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