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        Zabıta cinayeti şüphelisi: Korkutmak amaçlı ateş ettim (2)

        TUTUKLANDISamsun'dayolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan Recep Soylu (37) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:47
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        Zabıta cinayeti şüphelisi: Korkutmak amaçlı ateş ettim (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'dayolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan Recep Soylu (37) tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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