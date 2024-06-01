Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kaçak sigara imalatı yaparken yakalandı, 22 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilip gözaltına alınan Yiğithan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak sigara imalatı yaparken yakalandı, 22 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilip gözaltına alınan Yiğithan E.’nin (28) ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 22 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’ndeki bir binanın 3’üncü katında doldurulmuş makaron sigara imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, belirtilen adrese gidip kapıyı çaldı. Daireden ses gelmesine rağmen kapı açılmayınca, çilingirle içeri giren ekipler, evdeki Yiğithan E.’yi yakaladı. Yapılan GBT kontrolünde Yiğithan E. hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün, ‘Kasten yaralama’ suçundan ise 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Evde yapılan aramalarda, 5 bin 240 doldurulmuş makaron sigara, 1000 bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, çeşitli ebatlarda 10 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Yiğithan E. hakkında, ‘Kaçakçılık kanununa muhalefet’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Evlendiler
        Evlendiler
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        Karadeniz sahilinde rüzgarı heyecanla birleştiriyorlar
        Karadeniz sahilinde rüzgarı heyecanla birleştiriyorlar
        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak
        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak
        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındık rekoltesi açıklaması
        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındık rekoltesi açıklaması
        Bafra'da "Kuş evi asma etkinliği" yapıldı
        Bafra'da "Kuş evi asma etkinliği" yapıldı
        OMÜ, "MS Hasta Kampı"na ev sahipliği yapıyor
        OMÜ, "MS Hasta Kampı"na ev sahipliği yapıyor
        Zabıta cinayeti şüphelisi: Korkutmak amaçlı ateş ettim (2)
        Zabıta cinayeti şüphelisi: Korkutmak amaçlı ateş ettim (2)