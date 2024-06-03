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        Düğün çıkışı 4 kişi yaralayan sanığa ceza yağdı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde düğün çıkışı husumetli olduğu kişiye ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan Bülent Kaya (43), 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, bir kişiyi de yaralamaktan 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:22 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:25
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        Düğün çıkışı 4 kişi yaralayan sanığa ceza yağdı
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde düğün çıkışı husumetli olduğu kişiye ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan Bülent Kaya (43), 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, bir kişiyi de yaralamaktan 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay 2023 Kasım ayında Samsun’un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bülent Kaya, bir düğün çıkışı içinde Ramazan Kaya, Ali Dağ, Şaban Dağ ve Mertcan Dağ’ın bulunduğu otomobile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yakalanan Bülent Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten toplam 33 yıl, bir kişiyi yaralamadan da 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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