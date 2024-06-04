Nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu (2)
'HAYATADÖNDÜRDÜK'Samsun'un İlkadım ilçesinde, nefes borusuna çiğ köfte parçası kaçan Eylül Güven'i, Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran bekçi Özkan Topsakal, "Yaya devriye görevimizi ifa ettiğimiz esnada çiğ köfte dükkanının içerisinde çığlık ve yardım talebi oldu.
'HAYATADÖNDÜRDÜK'
Samsun'un İlkadım ilçesinde, nefes borusuna çiğ köfte parçası kaçan Eylül Güven'i, Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran bekçi Özkan Topsakal, "Yaya devriye görevimizi ifa ettiğimiz esnada çiğ köfte dükkanının içerisinde çığlık ve yardım talebi oldu. Zaten o bölgede görevliyiz ve devriye halindeyiz. Sesi duyduktan sonra içeri girdiğimizde, kız çocuğunun nefesinin tıkandığını ve nefes alamadığını gördük. Kontrol ettiğimde gözlerinin de dönmek üzere olduğunu, bilinci kaybetmek üzere olduğunu hissettik. Emniyet teşkilatımızın verdiği eğitimler sayesinde Heimlich manevrası uygulama kararı verdik. 3'üncü baskıda nefes borusundaki cismi çıkardık. Tansiyonunun yerine gelmesini bekledik. Hayati tehlikesi de geçtikten sonra kız çocuğumuzu hayata döndürdük. Böyle bir durum daha önce başımıza gelmemişti ama geldiğinde ne yapacağımız konusunda düşüncelerimiz olmuştu" dedi.
'İLK YARDIM EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ'
Eylül Güven'in çiğ köfte yerken bir anda tıkandığını söyleyen dükkan sahibi Gül Bayat ise "Burada bir panik hali vardı ama müdahale edildi. İlk yardım eğitimi çok önemli" diye konuştu.
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