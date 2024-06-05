Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 5 gözaltı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 165 gram metamfetamin, 12 kenevir, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.S., Z.A., K.Y., H.A. ve B.Ç. de gözaltına alındı.

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