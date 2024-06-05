Samsun'da büyükbaş hırsızlığına 3 gözaltı

SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde, 1 büyükbaş çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir çiftçinin, sabah ahıra gittiğinde 3 büyükbaşından 1'inin çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı. Yol güzergahındaki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hayvanı G.G., İ.G. ve H.G.’nin çaldığını tespit etti. Hayvanı araçlarıyla kaçıran şüpheliler gözaltına alınıp, ifadeleri için jandarmaya götürüldü. Soruşturma sürüyor.