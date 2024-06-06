Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        SAMSUN'daotomobile çarpan motosikletten düşüp, metrelerce sürüklenen Abdullah Kartal (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'daotomobile çarpan motosikletten düşüp, metrelerce sürüklenen Abdullah Kartal (18), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Samsun-Sinop kara yolu Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir sırasında dengesini kaybeden Abdullah Kartal'ın kullandığı 55 JE 938 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak K.T.’nin kullandığı 61 ABB 507 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Kartal, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kartal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze otopsi için adli tıpa gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Kavak Meslek Yüksekokulunda "Sıfır atık ve seramik sergisi" düzenlendi
        Kavak Meslek Yüksekokulunda "Sıfır atık ve seramik sergisi" düzenlendi
        Nesli tehlike altındaki 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı
        Nesli tehlike altındaki 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı
        Samsun Kültür Yolu Festivali 8 Haziran'da başlayacak
        Samsun Kültür Yolu Festivali 8 Haziran'da başlayacak
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 yılda 22 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme...
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 yılda 22 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme...
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si t...
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si t...
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı