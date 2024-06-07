Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.G.’nin ilçedeki evinde uyuşturucu madde ürettiği bilgisini aldı. Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 63 kök kenevir bitkisi, 550 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.G'nin işlemleri sürüyor.

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