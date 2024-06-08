Bakan Ersoy: FTI misafirlerinin dönüşleri sorunsuz şekilde organize edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 8-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışına katıldığı Samsun'da konuştu. Bakan Ersoy, "Ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı Samsun oldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin rotasına bu yıl ilk kez dahil olan Samsun’da, 08-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve gastronomi etkinlikleri bugün başladı. Samsun Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Samsun, Türk turizminin Karadeniz’deki lokomotifi olmak için bu noktada ilk adımı atmıştı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Zira turizmde yakalanan ciddi bir başarı ivmesi varken, bu alanda herkesin üzerine düşeni gecikmeden yapması çok değerli ve gerekli. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir. Ziyaretçi sayısı, turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme ve altyapı, sürdürülebilirlik uygulamaları, pazar çeşitliliği, yıl boyuna ve ülke geneline yayılan turizm hareketi derken her başlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Bunu kamu ve özel sektör paydaşlarımızla birlikte başardık. Kazanımlarımızı koruyarak bu başarının devamlılığını da yine birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ’ Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sürekliliği sağlaması amacıyla düşünülmüş bir proje olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Dünyanın en büyük ve kapsamlı festivalidir. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmiştir ve her yıl rekorlarla yoluna devam etmektedir. Samsun da artık bu büyük markanın bir parçası, ‘Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Turizm’ vizyonumuzun bir aktörüdür” diye konuştu. ‘BAKANLIĞIMIZCA BİR KRİZ MASASI OLUŞTURDUK' Önemli bir konuya değinmek istediğini belirten Ersoy, “Bildiğiniz gibi Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden olan FTI grubu 4 Haziran itibarıyla operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı aldı. Bakanlığımızca bir kriz masası oluşturduk. İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi. Bu bağlamda sürece yapıcı bir şekilde yaklaşan ve iş birliği yapan başta FTI Türkiye çalışanları olmak üzere konaklama tesislerimize, transfer şirketlerimize, hava yolu firmalarımıza, kamu görevlilerimize bakanlığım ve sektörüm adına teşekkür ederim” dedi.