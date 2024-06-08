Bakan Ersoy: FTI misafirlerinin dönüşleri sorunsuz şekilde organize edildi (2)

BAKANERSOY İLK İLMEĞİ ATTI, İLK TAŞI KOYDU

Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’ndaki kilim dokuma tezgahında örülecek olan 155 bin kişinin ilmek atacağı 'Atatürk Portresi'ne ilk ilmeği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy attı. 9 gün boyunca 155 bin ilmek atılacak olan Atatürk Portresi, Panorama Müzesi'nde sergilenecek. Bu sırada, 'Bir taş sen koy' etkinliği kapsamında 55 bin mozaik taşından oluşacak Atatürk Mozaik Portre çalışmasına da ilk taşı yine Bakan Ersoy, koydu.