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        Bakan Ersoy: FTI misafirlerinin dönüşleri sorunsuz şekilde organize edildi (2)

        BAKANERSOY İLK İLMEĞİ ATTI, İLK TAŞI KOYDUTürkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki kilim dokuma tezgahında örülecek olan 155 bin kişinin ilmek atacağı 'Atatürk Portresi'ne ilk ilmeği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:35
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        Bakan Ersoy: FTI misafirlerinin dönüşleri sorunsuz şekilde organize edildi (2)
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        BAKANERSOY İLK İLMEĞİ ATTI, İLK TAŞI KOYDU

        Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’ndaki kilim dokuma tezgahında örülecek olan 155 bin kişinin ilmek atacağı 'Atatürk Portresi'ne ilk ilmeği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy attı. 9 gün boyunca 155 bin ilmek atılacak olan Atatürk Portresi, Panorama Müzesi'nde sergilenecek. Bu sırada, 'Bir taş sen koy' etkinliği kapsamında 55 bin mozaik taşından oluşacak Atatürk Mozaik Portre çalışmasına da ilk taşı yine Bakan Ersoy, koydu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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