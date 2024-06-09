Polis, 1 dakika kala sınava yetiştirdi

YKS'nin ikinci oturuma geç kalan öğrencinin yardımına, polis ekipleri yetişti. Erkek öğrenci, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait motorize ekipleri tarafından İlkadım ilçesindeki Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'ne, sınava 1 dakika kala yetiştirildi. Polisler, okul önündeki veliler tarafından alkışlandı.

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