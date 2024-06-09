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        Polis, 1 dakika kala sınava yetiştirdi

        SAMSUN'dapolis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YSK) ikinci oturumuna geç kalan erkek öğrenciyi sınava 1 dakika kala okuluna yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:55
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        Polis, 1 dakika kala sınava yetiştirdi
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        SAMSUN'dapolis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YSK) ikinci oturumuna geç kalan erkek öğrenciyi sınava 1 dakika kala okuluna yetiştirdi.

        YKS'nin ikinci oturuma geç kalan öğrencinin yardımına, polis ekipleri yetişti. Erkek öğrenci, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait motorize ekipleri tarafından İlkadım ilçesindeki Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'ne, sınava 1 dakika kala yetiştirildi. Polisler, okul önündeki veliler tarafından alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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