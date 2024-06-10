Husumetlisinin iş yerini kurşunlayan 4 şüpheliye gözaltı

SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Unkapanı Mahallesi 100’üncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. (21), husumetlisi olduğu C.A.’nın (29) bulvar üzerindeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edip, sonrasında ise H.A. (24), E.K. (26) ve H.K.U.’nun (26) bulunduğu araca binerek kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle şüphelileri Selahiye Mahallesi’nde saklandıkları evde suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.