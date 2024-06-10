Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Husumetlisinin iş yerini kurşunlayan 4 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlisinin iş yerini kurşunlayan 4 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Unkapanı Mahallesi 100’üncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. (21), husumetlisi olduğu C.A.’nın (29) bulvar üzerindeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edip, sonrasında ise H.A. (24), E.K. (26) ve H.K.U.’nun (26) bulunduğu araca binerek kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle şüphelileri Selahiye Mahallesi’nde saklandıkları evde suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması

        Benzer Haberler

        Samsun'da 14 bin samuray arısı, kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya...
        Samsun'da 14 bin samuray arısı, kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya...
        Havza'da resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı
        Havza'da resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye k...
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye k...
        CANİKFEST'E TÜBİTAK'tan destek
        CANİKFEST'E TÜBİTAK'tan destek
        Samsun'da iş yerine ateş açan 4 kişi yakalandı
        Samsun'da iş yerine ateş açan 4 kişi yakalandı