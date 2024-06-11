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        Tarla sularken elektrik akımına kapılıp öldü

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde tarla sulaması yapan Yasin Usta (24), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:45
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        Tarla sularken elektrik akımına kapılıp öldü
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde tarla sulaması yapan Yasin Usta (24), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Bafra ilçesinde Osmanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Usta, elektrikli motorla tarla sulaması yaptığı esnada su dinamosunu kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri elektrik akımına kapılan Usta’ya ilk müdahaleyi tarlada yaptı. Durumu ağır olan Usta, tedavi altına alındığı Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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