Samsunspor'da Thomas Reis dönemi

Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için yine Alman teknik adam Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörü Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır ve Mali İşler Direktörü Koray Yalçın katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan teknik direktör Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisi'ni gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

THOMAS REIS KİMDİR?

Thomas Reis, VfL Bochum kadın takımının antrenörü olarak kısa bir görevden sonra 2011-2012 sezonu için kulübün rezerv takımında yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı. Şubat 2012'de A takımın yardımcı antrenörü olarak çalıştı ve Nisan 2013'e kadar bu görevde kaldı. Ardından VfL Bochum'da U19 ile U23 takımlarından sorumlu oldu.

Ocak 2015 yılında tekrar A takımın yardımcı antrenörü olarak göreve getirildi. UEFA PRO lisansı sahibi olarak 2015-2016 sezonu için tekrar U19'un antrenörü oldu ve sezonun ardından VfL Wolfsburg'a katıldı ve kulübün U19 takımının antrenörü oldu ve Eylül 2019'a kadar Wolfsburg'da kaldı.