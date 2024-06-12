Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'da Thomas Reis dönemi

        Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da Thomas Reis dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için yine Alman teknik adam Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörü Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır ve Mali İşler Direktörü Koray Yalçın katıldı.

        İmza töreni sonrası konuşan teknik direktör Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisi'ni gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        THOMAS REIS KİMDİR?

        Thomas Reis, VfL Bochum kadın takımının antrenörü olarak kısa bir görevden sonra 2011-2012 sezonu için kulübün rezerv takımında yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı. Şubat 2012'de A takımın yardımcı antrenörü olarak çalıştı ve Nisan 2013'e kadar bu görevde kaldı. Ardından VfL Bochum'da U19 ile U23 takımlarından sorumlu oldu.

        Ocak 2015 yılında tekrar A takımın yardımcı antrenörü olarak göreve getirildi. UEFA PRO lisansı sahibi olarak 2015-2016 sezonu için tekrar U19'un antrenörü oldu ve sezonun ardından VfL Wolfsburg'a katıldı ve kulübün U19 takımının antrenörü oldu ve Eylül 2019'a kadar Wolfsburg'da kaldı.

        Sonrasında eski kulübü VfL Bochum'a geri döndü ve A takımın teknik direktörü oldu. 2021'de 2'nci Bundesliga'da şampiyon olarak Bochum'un Bundesliga'ya yükselmesini sağladı. Bundesliga'daki ilk sezonunda ligde rahatça kalmayı başardı.

        2022-2023 sezonu Ekim ayında FC Schalke 04'ün teknik direktörlüğü görevini devralan Reis, burada da takımın oyun stilini geliştirerek, genç yeteneklere şans vererek dikkat çekti. Thomas Reis, çalıştırdığı takımlarda baskılı ve ofansif futbolu benimseyerek disiplini, taktiksel bilgisi ve oyuncularla kurduğu sağlam ilişkilerle tanınan bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret
        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret
        Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaştı
        Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaştı
        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı
        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı
        Göçmen kuşlar gagalarıyla yönlerini bulup binlerce kilometre katediyor
        Göçmen kuşlar gagalarıyla yönlerini bulup binlerce kilometre katediyor
        Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı
        Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı