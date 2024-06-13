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        Serebral palsi hastası Asrın'a evinin önünde karne töreni

        SAMSUN'un İladım ilçesindeki Kazımpaşa İlkokulu öğrencisi olan ve evde eğitim gören serebral palsi hastası Asrın Demir (9), için evinin önünde karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:45
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        Serebral palsi hastası Asrın'a evinin önünde karne töreni
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        SAMSUN'un İladım ilçesindeki Kazımpaşa İlkokulu öğrencisi olan ve evde eğitim gören serebral palsi hastası Asrın Demir (9), için evinin önünde karne töreni düzenlendi.

        Sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi, Asrın Demir için annesi Gülşah Demir ve sınıf öğretmeni Melek Karabıçak tarafından organize edilen karne etkinliği, öğrencinin Kadıköy Mahallesi Şehit Maksut Sokak'taki evinin önünde düzenlendi. Kazımpaşa İlkokulu Müdürü Abdullah Enes Er, öğretmeni Melek Karabıçak, arkadaşları ve ailesinin yer aldığı etkinlikte Asrın'a karne sürprizi yapıldı. Evinin önü bir sınıf gibi süslenen Asrın, burada karnesini aldı.

        Öğretmen Melek Karabıçak, Asrın'ın en sevdiği öğrencilerden biri olduğunu belirterek, "Asrın'ı tanıdığım için çok mutluyum. Karne töreninde okula gelemeyeceği için böyle bir etkinlik yaptık. Bu ortamı hazırlayan ailesine de çok teşekkür ediyorum. Asrın gibi bir öğrencim olduğu için çok mutluyum. Kendisine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. Evinin önünde düzenlenen karne töreninde çok mutlu olan Asrın Demir, kendisini yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Asrın'ın arkadaşları ve öğretmenleri ile yaşadığı sevinç de duygusal anlara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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