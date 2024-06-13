Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
SAMSUN'da, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
SAMSUN'da, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bafra ilçesi Elifli kavşağında meydana geldi. Onur Aşık (28) idaresindeki 55 DJ 615 plakalı kamyon ile Nuran Han (58) yönetimindeki 34 GJ 8332 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Nuran Han ile aynı araçta yolcu olan Cengiz Bengü (80) ve Fadik Bengü (81) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fadik Bengü'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.