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        Kafesinin karşısında tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:40
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        Kafesinin karşısında tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde A.A.Y.(32), sahibi olduğu kafenin karşısındaki plajda eğlenen Kürşat Y.(27) ve Bilal K.’yi (40), aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken A.A.Y., gözaltına alındı.

        Olay, Atakum ilçesine Bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Bilal K., ve Kürşat Y., iki kadın arkadaşıyla A.A.Y.’nin sahibi olduğu kafenin karşısındaki sahil plajında içki içip, eğlendi. Bundan rahatsız olduğu iddia edilen A.A.Y. ile Bilal K. ve Kürşat Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A.Y., Kürşat Y.’yi karnından, Bilal K.’yi ise her iki omuzundan tabancayla vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        Polis ekipleri A.A.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada, “Ben kimsenin malına ırzına göz uzatmadım, çekmesinler” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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