Kafesinin karşısında tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu

SAMSUN’un Atakum ilçesinde A.A.Y.(32), sahibi olduğu kafenin karşısındaki plajda eğlenen Kürşat Y.(27) ve Bilal K.’yi (40), aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken A.A.Y., gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesine Bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Bilal K., ve Kürşat Y., iki kadın arkadaşıyla A.A.Y.’nin sahibi olduğu kafenin karşısındaki sahil plajında içki içip, eğlendi. Bundan rahatsız olduğu iddia edilen A.A.Y. ile Bilal K. ve Kürşat Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A.Y., Kürşat Y.’yi karnından, Bilal K.’yi ise her iki omuzundan tabancayla vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.