Eski iş arkadaşını kaçırıp, zorla telefon sipariş verdirdi, hesabına da para aktardı

SAMSUN'da istifa ettikten 1 gün sonra iş arkadaşı Bekir T.'yi (37) kaçıran İsa Aydın (43), zorla 49 bin 500 liralık telefon siparişi verdirip, hesabına da 58 bin 700 lira aktardı. Şikayet sonrası İsa Aydın, tutuklandı.

İlkadım ilçesinde iddiaya göre, İsa Aydın, 1 Haziran'da çalıştığı ilaç dağıtım şirketindeki işinden istifa etti. Aydın, 1 gün sonra saat 07.00 sıralarında birlikte çalıştığı Bekir T.'yi işe gittiği sırada B.O.'nun (29) sahibi olduğu taksiye bindirip, darbetti. Bekir T.'yi 19 Mayıs ilçesine götüren Aydın, burada internet üzerinden kendine zorla 49 bin 500 liralık telefon sipariş ettirdi. Daha sonra Aydın, Bekir T.'nin banka kartından kendi banka hesabına parça parça 58 bin 700 lira aktarıp, kendi otomobiliyle Bekir T.'yi evine bıraktı.