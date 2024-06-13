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        Eski iş arkadaşını kaçırıp, zorla telefon sipariş verdirdi, hesabına da para aktardı

        SAMSUN'da istifa ettikten 1 gün sonra iş arkadaşı Bekir T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:40
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        Eski iş arkadaşını kaçırıp, zorla telefon sipariş verdirdi, hesabına da para aktardı
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        SAMSUN'da istifa ettikten 1 gün sonra iş arkadaşı Bekir T.'yi (37) kaçıran İsa Aydın (43), zorla 49 bin 500 liralık telefon siparişi verdirip, hesabına da 58 bin 700 lira aktardı. Şikayet sonrası İsa Aydın, tutuklandı.

        İlkadım ilçesinde iddiaya göre, İsa Aydın, 1 Haziran'da çalıştığı ilaç dağıtım şirketindeki işinden istifa etti. Aydın, 1 gün sonra saat 07.00 sıralarında birlikte çalıştığı Bekir T.'yi işe gittiği sırada B.O.'nun (29) sahibi olduğu taksiye bindirip, darbetti. Bekir T.'yi 19 Mayıs ilçesine götüren Aydın, burada internet üzerinden kendine zorla 49 bin 500 liralık telefon sipariş ettirdi. Daha sonra Aydın, Bekir T.'nin banka kartından kendi banka hesabına parça parça 58 bin 700 lira aktarıp, kendi otomobiliyle Bekir T.'yi evine bıraktı.

        'KAFAMI EĞECEK BİR ŞEY YAPMADIM'

        Bekir T.'nin ihbarıyla çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, taksici B.O. ile bu sırada yanlarındaki O.A.'yı (34), 7 Haziran’da gözaltına aldı. B.O., emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, O.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsa Aydın ise dün emniyete gidip, polis teslim oldu. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Aydın, adliyeden çıkarılıp, cezaevine gönderilmek için araca bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kafamı eğecek bir şey yapmadım" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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