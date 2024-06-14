Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da elyaf fabrikasında yangın; yandaki işletmeye de sıçradı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 08:24 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da elyaf fabrikasında yangın; yandaki işletmeye de sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki fabrikaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Yangın, sabah Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi’nde bulunan bir elyaf fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan tarafta bulunan bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?

        Benzer Haberler

        Samsun'da plastik fabrikasında yangın çıktı
        Samsun'da plastik fabrikasında yangın çıktı
        Samsun polisi bayram öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bi...
        Samsun polisi bayram öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bi...
        Ankara-Samsun istikametinde 14-16 Haziran tarihlerinde ağır vasıtaların sey...
        Ankara-Samsun istikametinde 14-16 Haziran tarihlerinde ağır vasıtaların sey...
        Terme'de bayram tatili öncesinde trafik ekipleri bilgilendirme yaptı
        Terme'de bayram tatili öncesinde trafik ekipleri bilgilendirme yaptı
        Samsun'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Samsun'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet ve...
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet ve...