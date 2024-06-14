Samsun'da elyaf fabrikasında yangın; yandaki işletmeye de sıçradı (2)

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyafların bulunduğu fabrikada çıkıp, aynı işletmeye bağlı depo ve bebek bezi fabrikasına sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. İlçe belediyelerden gelen su tankerleri, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da bölgede incelemelerde bulundu.

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