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        Samsun'da elyaf fabrikasında yangın; yandaki işletmeye de sıçradı (3)

        KONTROLALTINA ALINDISamsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyafların bulunduğu fabrikada çıkıp, aynı işletmeye bağlı depo ve bebek bezi fabrikasına sıçrayan yangın, saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:35
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        Samsun'da elyaf fabrikasında yangın; yandaki işletmeye de sıçradı (3)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyafların bulunduğu fabrikada çıkıp, aynı işletmeye bağlı depo ve bebek bezi fabrikasına sıçrayan yangın, saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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